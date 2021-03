Deze vrouwen lappen je verlepte kamerplanten weer op: ‘Hier staan alle kneusjes’

Huis kopen in Utrecht? Niet als een belegger je voor is: ‘Jonge kopers zeggen: laat maar, dit slaat nergens op’

16 maart De St. Ludgerusstraat in Utrecht, nummer 12. Een sfeervolle jaren 30 woning in de wijk Zuilen. Mét tuin, dicht bij het Julianapark, tien minuten van het centrum. In de herfst van 2020 opgekocht door een investeerder voor 390.000 euro, niet lang daarna dóórverkocht voor bijna een half miljoen. Heeft de ‘gewone’ Utrechter überhaupt een kans op de woningmarkt?