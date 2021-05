Dick (67) en Tineke (61) willen erfdelen met andere huishoudens: ‘Fijn om mensen om je heen te hebben’

Plantje voor 1.799 euro is binnen een half uur verkocht

30 april Een buitenkansje was het. Tuincentrum Intratuin in het Belgische Lovendegem had onlangs een unieke kamerplant in de aanbieding: een Monstera adansonii variegata. Prijs: 1799 euro. Nogal aan de dure kant, maar de plant was binnen een half uur verkocht.