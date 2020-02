Dilemma voor Marja: een keramische kookplaat of inductie?

,,Het voordeel bij keramisch is dat mijn eigen pannetjes erop kunnen. Al kan het zo zijn dat ze een beetje vervormd zijn door het koken op gas, waardoor ze minder makkelijk verwarmen op een vlakke plaat. Bij een inductieplaat is dat anders. Je moet er sowieso andere pannen voor hebben, met een speciale bodem. Het werkt namelijk met een magnetisch veld. Het verbruikt minder stroom dan een keramische plaat, maar ik heb toch het gevoel dat het wat moeilijker kookt. Misschien kunnen mensen met ervaringen me helpen in deze keuze! Ik sta open voor tips.”



Voorlopig is het nog even goed het gasfornuis onderhouden en schoonmaken. ,,Voor wie nog ouderwets op gas blijft koken heb ik nog wel een tip: de branders en branderhouder doe ik altijd in de afwasmachine, net als de rest van de onderdelen. Zijn ze daar al te vies voor? Leg ze dan in een pannetje met cola en laat ze even sudderen. Dan afspoelen en het glimt weer als een tierelier.