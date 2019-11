Dit huis waar Willem III woonde is onbetaalbaar: ‘Mikken op een buitenlandse koper’

Restauratie

De huidige eigenaar is de 87-jarige Clementine Bayer-Looman, die enkel in de zomermaanden het paleis bewoont. In de woning bewaart ze ook haar bijzondere collectie eieren met decoraties van kippen, ganzen, zwanen en struisvogels. Vorig jaar is een deel van de collectie van Bayer-Looman nog onder de hamer gegaan.

Belangstelling

Op zich is er belangstelling voor de woning, laat de makelaar weten. ,,Er zijn zeker geïnteresseerden. Ik ben onlangs nog met wat mensen uit Azië wezen kijken. Alleen, we hebben te maken met een heel beperkte doelgroep. Ik ben daar gewoon reëel in. We zouden het leuk vinden als de koper uit Wassenaar of Sassenheim komt, maar de kans is groter dat het iemand uit het buitenland zal zijn. Sterker nog: daar mikken we ook op. Daarom promoten we dit huis ook op buitenlandse huizensites.’’