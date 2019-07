Dit is de grootste woonkamer van New York (en misschien wel de mooiste)

Hele appartement, 100 Barclay Penthouse, is overigens 1300 vierkante meter groot en is gelegen in een gebouw dat stamt uit 1927. De unieke buitenkant van het gebouw is baksteen per baksteen opgebouwd. Veel te duur voor de huidige bouwtechnieken van andere moderne wolkenkrabbers, waarmee het complex zich overigens wel omringt. Het gebouw staat naast het nieuwe One World Trade Center, ofwel Freedom Tower, dat is opgebouwd nadat de voormalige Twin Towers zijn ingestort bij de aanslag op 11 september 2001.