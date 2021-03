Dit is de ideale inrichting voor je keuken

vraag 't vtwonenSommige mensen houden van een schoon en leeg werkblad als ze aan het koken slaan. Maar uit de magazines en showrooms weten we dat keukens ook wel een beetje aangekleed mogen worden. Formulemanager Tanja Saarberg van vtwonen over het stylen van de keuken.

Ze bereidt de fotografie voor van keukens voor het magazine en is verantwoordelijk voor de productpresentatie, dus weet inmiddels wel hoe je een ‘romantische sfeer’ kunt neerzetten, zoals ze het zelf noemt. ,,Met een goede basis kun je alle kanten op.”

Wat is een romantische keuken?

,,Vanuit vtwonen zou ik zeggen een keuken waarin gezelligheid belangrijk is. Denk aan mooie aardewerk schalen, houten planken, een mooie fles olijfolie. Maar dat zijn sowieso ingrediënten om een basic keuken lekker te maken. Als je een raam in de keuken hebt, zet er dan bloemen in of hang er een mooi gordijn voor. Wil je het iets meer bij de basis houden, dan is een grote pot met pollepels een goed idee.”

Moet een keuken wel gestyled worden? Schoon en leeg is ook wat waard.

,,Ik hou niet van volle keukens, dat is helemaal niet praktisch. Maar je hebt natuurlijk wel dingen nodig en helemaal leeg is best wel saai. Je hebt tegenwoordig onwijs mooie apparatuur van roestvrijstaal of zwart. Bubbelmakers voor water zijn er in goud en brons. Dan ben je al aan het stijlen, aan het nadenken hoe je dat vlakke blad wat vrolijker krijgt. Maar als je het meer schoon wil houden, doe dan iets aan de achterkant: tegels in een mooie kleur bijvoorbeeld. Óf hang een brokante lamp op, of juist een industriële. Net welke stijl je mooi vindt.”

Doe je dat stijlen niet wat meer als je net een nieuwe keuken hebt?

,,In een bestaande keuken kun je al heel wat doen. Wat heel erg leuk is: iedereen heeft wel spullen die dagelijks worden gebruikt zoals flessen olie, peper, zout, pollepels. Zet een mooi dienblad neer waarbij je die spullen bij elkaar zet. Met een houten snijplank erachter ben je al heel ver.”



,,Wat veel mensen fout doen: dan hebben ze een witte of zwarte keuken en voegen ze rode items toe. Dat maakt het veel te hard en contrasterend. Ik zie het ook vaak in winkels: een groene tak, groene appels. Dat maakt het niet gezelliger. Als je al harde materialen hebt, is het mooi om warme materialen toe te voegen zoals houten planken of een grover theedoekje. Ga op zoek naar balans. Heb je een houten keuken, dan kun je juist beton of marmer toevoegen.”

Wat is het eerste waar je naar kijkt als je een keuken wil stylen?

,,Kleur, materiaal en vorm. Een ton sur ton-keuken vraagt om ronde vormen, mooie bruine flessen om de keuken meer karakter en jeu te geven. Met harde materialen wil je iets zachts erin: een rond bord met een kom erop voor grof zout, of wat noten die je gaat gebruiken, een fruitschaal of een pot koffiecups. Op je blad creëer je eilandjes waar je alles verzamelt. Wij zeggen wel altijd: niet stylen om het stylen. Dus de dingen die er staan moeten bij je passen en moet je ook echt gaan gebruiken. Dat maakt de invulling ook persoonlijk.”

