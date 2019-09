Dit is de kleur van het jaar en er werd wel een jaar over vergaderd

interviewAl jaren is AkzoNobel een van de wereldwijde trendsetters met de benoeming van de kleur van het jaar. Die kleur is straks terug te zien in elke bouwmarkt en daarna in talloze woonkamers en andere plekken in huis. Creatief directeur Heleen van Gent reist de wereld rond en vergadert zich suf met haar team voordat de knoop wordt doorgehakt. De weinig duidelijke naam van de winnaar is bekend: tranquil dawn.

Vele journalisten van woonbladen, interieurontwerpers en influencers kijken uit naar vandaag, omdat AkzoNobel met veel spektakel de kleur van het jaar bekendmaakt. Het is het enige Nederlandse bedrijf dat zich jaarlijks mengt in de discussie wat wereldwijd dé trendkleur voor in huis gaat worden.



,,Om maar met de deur in huis te vallen: dit is hem”, zegt Heleen van Gent. ,,Tranquil dawn.” Hoe zegt u? Tranquil dawn. Rustige dageraad, letterlijk vertaald. Lichtgrijs met een groen tintje. ,,Het moment dat de zon opkomt en alles nog ongerept is, met de mist zo boven de weilanden. Daar denk ik aan.”

Is de kleur van het jaar-benoeming niet gewoon een commerciële aangelegenheid die de consument het idee geeft dat hij jaarlijks z’n muren opnieuw moet schilderen?

,,Nee, we doen met het Global Aesthetic Center een jaar lang trendonderzoek om te weten wat populair gaat worden. Die trends analyseren we heel zorgvuldig voordat we tot een keuze komen. Ons team gaat naar beurzen in binnen- en buitenland en we kijken naar werk van architecten en interieurontwerpers die beeldbepalend zijn. Het is ook niet zo dat de kleur van vorig jaar alweer achterhaald is. Het zijn kleuren die passen bij een trend over meerdere jaren. We inspireren de consument bij het kiezen van kleuren voor zijn interieur.”

Het Nederlandse bedrijf AkzoNobel is een van de grootste verf- en coatingproducenten van de wereld. De beursgenoteerde multinational had vorig jaar een omzet van bijna 10 miljard euro en verkoopt z’n verf en coatings in 105 landen. In Nederland is Flexa het bekendste merk, te koop in iedere bouwmarkt.

Concurrent Histor kwam afgelopen jaar met Quiet Clearing (donkergroen) en jullie met Spiced Honey, een goudachtige kleur. Het komt wat willekeurig over, maar u doet hier een jaar lang serieus onderzoek naar. Wat behelst dat onderzoek?

,,Om te beginnen nodigen we een groep deskundigen uit van wie we willen weten hoe ze naar de wereld kijken. Daar zit een hoofdredacteur van een groot architectentijdschrift uit Engeland bij, een trendexpert uit Amerika, een designer uit China, van alles. We vragen ze: wat zet bij jullie de toon? We hebben het dan over verstedelijking, kleiner wonen en de druk die de 24 uurseconomie oplevert.”

Volledig scherm De kleur van het jaar wordt net als alle kleuren beïnvloed door de lichtinval, zoals op deze muur is te zien © AkzoNobel

,,Vervolgens proberen we met mijn team van vijf, allemaal designers met expertise op het gebied van interieur, kleurpaletten te verbinden aan de thema's die vaak terugkwamen. We laten ons daarbij inspireren door exposities, kunstmanifestaties en zijn dit keer nadrukkelijk op zoek gegaan naar plekken die mensen bezoeken als ze tot zichzelf kunnen komen, zoals kloosters. We zien om ons heen digitalisering, de opkomst van robots en artificial intelligence. De verstilling van de natuur is wat we als mens zijn gaan herwaarderen. We zoeken naar menselijkheid en escapisme, het ontvluchten van de waan van de dag.”

Hoe vertaal je dat gevoel naar een kleur?

,,Dat heeft alles met expertise te maken. Bij een klooster passen betonachtige en lichte kleuren. We zijn tot vier paletten gekomen met ieder negen kleuren. De tiende kleur bij elk palet is tranquil dawn. Die kleur moet dus te combineren zijn met al die andere kleuren. Dat is een hele uitdaging.”

Is dat een kwestie van smaak?

,,Ja, een kwestie van smaak en ervaring. Misschien herken je wel dat je langs een etalage loopt en een paarse jurk ziet waarvan je denkt: die ga ik nooit aantrekken. Aan het einde van het seizoen denk je ineens: ik heb behoefte aan een paarse jurk. Die ontwerper weet dat van tevoren natuurlijk. Kijk, wij zijn geen trendmakers, maar we spelen in op trends die sluimerend aanwezig zijn.”

Volledig scherm De kleur van 2020 Tranquil Dawn omlijst de kleur van dit jaar: Spiced Honey. © AkzoNobel

Een paar jaar geleden was de kleur van het jaar Heart wood. AkzoNobel vond, nu het leven steeds sneller gaat, dat het de hoogste tijd is om op ‘pauze’ te drukken. Kan een kleur op pauze drukken?

,,Een kleur beïnvloedt je stemming. Mensen hebben behoefte aan warmte. Heart wood betekent kernhout. Het is de kleur van de bast die het hout beschermt. Een kleur kan energie geven, maar ook rust.”

Beetje flauw, maar kun je niet beter tot rust komen door de televisie uit te zetten? Dan kan de muur wit blijven...

,,Als wit een keuze is, is dat prima. Als het een antikeuze is omdat mensen niet weten wat ze mooi vinden, laat ons dan helpen. Want dan kunnen we kleuren aanbevelen die een toegevoegde waarde geven aan het huis. Een muur verven is relatief goedkoop en heeft een enorme impact op de sfeer.”

Wat gebeurt er als u de kleur van het jaar bekend heeft gemaakt?

,,We maken een trendboekwerk, een soort moederdocument dat wordt verspreid onder media van al die landen waar we actief zijn. Verder is er een folder die we onder consumenten verspreiden met daarin alle kleurentrends en foto's van interieur waarop we laten zien hoe je de kleuren kunt gebruiken.”

,,Zelf mag ik op reis om lezingen te geven en onze kleurexperts uit alle landen doen dat ook. Ik ga bijvoorbeeld naar Taiwan en Rusland om dit verhaal te vertellen, maar dan aan jouw collegajournalisten daar.”

AkzoNobel is niet de enige verfproducent die een kleur van het jaar uitkiest. Naast Flexa roept Histor (PPG Industries, VS) een kleur van het jaar uit. Wereldwijd is Pantone een grote speler. Dat bedrijf publiceert kleurcoderingen. Ook het Amerikaanse Behr en Krylon benoemen een ‘kleur van het jaar’.

En de potten verf worden gevuld?

,,Ja, die worden gevuld en er zijn testers met een klein beetje verf. Dan kun je het op de muur al zien. Dat is beter dan in de winkel, want de kleur wordt beïnvloed door licht en omgeving.”

Wordt het dankzij deze verkiezing de best lopende kleur?

,,Nee, dat zijn al een hele tijd de grijze kleuren, die zijn mateloos populair, wereldwijd. Dat vinden wij ook een prachtige kleur, maar niet de kleur van het jaar, want dan grijpen we terug op iets dat er al is. De benoeming van de ‘kleur van het jaar’ heeft wel een positieve impact op de verkoop.”

Straks ziet u in de woonmagazines over de hele wereld de kleur terugkomen die u heeft uitgezocht. Hoe is dat?

,,Het is super interessant om te zien dat de kleur wereldwijd door zoveel experts wordt omarmd, ook door bloggers en influencers. Dat vind ik enorm leuk. Ik denk dan: oe, goed gekozen. Tegelijkertijd vind ik het fijn voor de merken dat ze consumenten een plezier kunnen doen door bepaalde kleurcombinaties aan te raden.”

Toch even: die naam. Niet iedereen zal weten wat het betekent.

,,Het gaat natuurlijk ook om de kleur. Die naam komt niet op de muur te staan.”

Bestond de kleur eigenlijk al?

,,Ja, we hebben hem al zo'n vijf jaar. Maar laten we zeggen dat het een verborgen juweel was in onze kleurenwaaier. Nog nooit eerder hebben we hem zo ten tonele gevoerd. We laten hem nu in z'n volle wasdom zien.”