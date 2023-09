Dit is de vieste plek in je huis en het is niet de wc

Schoonmaaktip van de weekHet toilet vinden veel mensen de vieste plek in huis, maar is dat wel zo? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp duikt deze week in de wereld van bacteriën. Met deze tips is de smerigste plek in huis zo weer ontdaan van deze organismen.

Bacteriën, ze zijn overal om ons heen. ,,We kunnen ook niet zonder ze’’, zegt Marja. ,,Ze beschermen ons tegen ziekmakers. Ze zijn ook belangrijk voor de werking van onze darmen. Maar we willen natuurlijk de slechte bacteriën waar we ziek van worden wel buiten houden.’’

Maar wat is schoon en wat is vies? ,,Ooit schreef ik dat de wc-borstel in de vaatwasser schoongemaakt kan worden. Nou, dat heb ik geweten hoor’’, lacht ze. ,,Half Nederland stond op zijn kop. Op de radio werd het zelfs vergeleken met het schoonmaken van je theekopje in de wc. Nou, dat is natuurlijk geen vergelijk. In een wc zit koud water en in een vaatwasser kun je allerlei temperaturen instellen.’’

Vieste plekje in huis

Maar weet je wat het schoonste plekje in huis is, vraagt Marja. ,,De wc. En weet je wat het vieste plekje is? Juist ja, de keuken waar we al ons eten bereiden en dan vooral de gootsteen met al die doekjes en de sponsjes. Bacteriën hebben het daarin altijd hartstikke naar hun zin. En nu je toch dit artikel zit te lezen op je mobiel, hoe vies is die eigenlijk? In veel gevallen zitten daar 2000 tot 4000 bacteriën per vierkante centimeter op. Dat is veel meer dan je op de wc-bril zal vinden. Je kan dus nog beter je wc-bril liefkozen dan je mobiel.’’

Op de markt zijn steeds meer producten verkrijgbaar die beloven ook bij lagere temperatuur alles schoon te krijgen. ,,Nou, dat is niet helemaal waar’’, weet Marja. ,,Bij temperaturen tot ongeveer vijftig graden voelt een bacterie zich heel prettig. Om bacteriën het leven zuur te maken, heb je vijftig tot zeventig graden nodig. Het is dus goed om te beseffen als je producten koopt, je een bepaalde temperatuur nodig hebt. Of je moet bijvoorbeeld een reiniger die bacteriën doodt precies gebruiken zoals de producent voorschrijft.’’

Daarmee doelt de schoonmaakexpert op de gebruiksaanwijzing die we toch vaak aan onze laars lappen. ,,Wat we meestal doen, is dat we ons aanrecht vochtig maken, even sprayen met desinfectie en het met een doekje weer afdoen. Maar daarmee krijg je de bacteriën niet weg. Je moet het eerst vochtig maken, daarna sprayen en dan echt even in laten werken. Pas dan ontdoen we ons van die beestjes.’’

Eco-stand is beter

En dan nu naar de vaatwasser, want ook die kan helpen om slechte bacteriën te verwijderen. ,,Allereerst, de vuile vaat hoef je niet af te spoelen. Dan spoel je een hoop viezigheid door de gootsteen en de machine kant dat echt veel beter dan jij met een sopje. Gebruik je vaatwasser op de eco-stand. Dat programma duurt langer, maar verbruikt veel minder energie. De temperatuur komt wel boven de vijftig graden en doodt dus alle bacteriën.’’

Open vaatwasser niet tussendoor

En open de vaatwasser niet tussendoor om nog snel iets erbij te mikken, benadrukt Marja. ,,Het is vervelend voor je machine, de temperatuur daalt en die laatste theelepel komt later wel. Sommige vaatwassers geven aan dat het programma klaar is, maar het apparaat nog niet open kan. Doe dat dan ook niet. De stoom die aanwezig is, zorgt ervoor dat de laatste bacteriën ook weggaan en je daarna een droge, glimmende vaat hebt.’’

Een laatste tip heeft de schoonmaakexpert nog. ,,Gebruik de vaatwasmachine ook om andere dingen dan je vaat schoon te maken. Zoals afdekplaatjes van je ventilatiesysteem of de stop van je gootsteen. Het komt er allemaal weer blinkend uit. Zelfs je wc-borstel, maar dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten.’’

Ook een prangende schoonmaakkwestie die je wilt voorleggen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (vraaghetmarja@ad.nl) met je naam erbij.

