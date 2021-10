Dit is nu het duurste plekje van Utrecht: 10.555 euro de vierkante meter voor piepklein appartement

Zoveel ben je per vierkante meter kwijt aan de kleinste woning in Merwedeka­naal­zo­ne: ‘Absoluut record’

23 september Opnieuw rijzen er in de Utrechtse politiek grote zorgen over de grootte van de koopwoningen voor middeninkomens in de nieuwe wijk Merwede. In overleg met de ontwikkelaars heeft de gemeente een minimaal woonoppervlak vastgelegd voor deze categorie: 45 vierkante meter. Waar GroenLinks ‘heel blij’ is met dit resultaat, reageert de oppositie verontrust.