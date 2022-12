Dit is waarom een thuisbatterij wordt afgeraden

Nu het aantal zonnepanelen flink stijgt, wordt er gezocht naar manieren om energie op te slaan en piekbelasting van het stroomnet te voorkomen. Is een thuisbatterij een goede oplossing?

Een thuisbatterij wordt altijd gebruikt in combinatie met zonnepanelen. Met een thuisbatterij sla je zelfgeproduceerde zonne-energie thuis op, en lever je niet zoals normaal het overschot aan opgewekte stroom terug aan het elektriciteitsnet. De thuisbatterij wint aan populariteit vanwege de afbouw van de salderingsregeling.

Salderen betekent dat huishoudens de stroom die ze met hun zonnepanelen hebben opgewekt, kunnen wegstrepen tegen de hoeveelheid stroom die van het net is getapt. De overheid bouwt die regeling stapsgewijs af. Zonnepanelen worden steeds goedkoper, waardoor de salderingsregeling - bedoeld om het gebruik van duurzame energie te stimuleren - niet meer nodig is. Kortom: terugleveren loont minder, dus wordt opslaan interessanter.

Wat kost een thuisbatterij?

Maar is je stroom thuis opslaan goedkoop en milieuvriendelijk? Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vindt van niet. ,,Er zijn betere manieren om slim om te gaan met zonnestroom", zegt Mariken Stolk, expert duurzame energie bij Milieu Centraal.

Volgens die organisatie verbruikt een huishouden met zonnepanelen gemiddeld 30 procent van de opgewekte stroom meteen zelf en wordt de andere 70 procent teruggeleverd aan het net. Met een thuisbatterij hoeven zij dus minder stroom te kopen, toch? ,,Ja, maar de aanschafkosten van de thuisbatterij zijn zo hoog dat die kosten waarschijnlijk niet terug te verdienen zijn met de besparing op de stroomrekening", schetst Stolk. Voor een thuisbatterij ben je, afhankelijk van de capaciteit, pakweg tussen de 4000 en 10.000 euro lichter.

Niet altijd de beste oplossing voor het milieu

Bovendien is de batterij niet bepaald milieuvriendelijk, aldus Stolk. ,,Hij wordt nu gemaakt van metalen als lithium, koper en nikkel. Het maken van een thuisbatterij vraagt energie en grondstoffen.” Beter zou zijn om andere maatregelen te nemen, zegt zij.

Zo kun je het best je stroomverbruik tijdens de opwek opkrikken. Bijvoorbeeld door de vaatwasser en wasmachine aan te zetten of zelfs je elektrische auto op te laden. En een soort ‘wijkbatterij’ zou ook soelaas bieden, aldus Milieu Centraal.

Voor wie is een thuisbatterij interessant?

Ook energiehoogleraar Martien Visser vindt dat het veel goedkoper is om eerst zoveel mogelijk je gebruik af te stemmen op je opwek. Hij adviseert het nieuwe wekelijkse ‘energieweerbericht’, van weervrouw Helga van Leur en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, daarvoor te raadplegen.

,,Een thuisbatterij is een duur ding en je moet er ook plaats voor hebben. Wellicht is het interessant voor sommigen, met name diegenen met een groot verbruik en veel zonnepanelen, maar voor de meesten niet.”



Hoogleraar Martien Visser: ,,Een thuisbatterij is een duur ding en je moet er ook plaats voor hebben. Wellicht is het interessant voor sommigen, met name diegenen met een groot verbruik en veel zonnepanelen, maar voor de meesten niet." © Getty Images/iStockphoto

De lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen verwacht dat er straks, als salderen is afgeschaft, er druk komt op energieleveranciers om een interessante terugleververgoeding aan te bieden. ,,Want zo niet, dan gaan de klanten naar de concurrent.”

Natuurlijk, een batterij kan helpen het netwerk te ontlasten. Maar, zegt Visser: ,,Maar alleen als wordt afgesproken ze alleen op te laden als de zon het felste schijnt. In de praktijk voorzie ik dat ze direct in de ochtend zullen worden opgeladen- ‘je weet immers maar nooit’ - en bovendien dat ze ook zullen worden opgeladen op winterse dagen wanneer er veel wind op zee is. Dan kunnen batterijen juist aanleiding geven tot extra netwerkbelasting.”

Hoe zit het met subsidies voor thuisbatterijen?

Je kunt nu geen subsidie aanvragen voor een thuisbatterij, maar de verwachting is dat dat in 2023 of 2024 wel moet kunnen. Visser is daar tegenstander van. ,,Tenzij er iets wordt gevonden zodat ze daadwerkelijk het netwerk gaan ontlasten. Maar omdat alleen de netbeheerder dat kan vaststellen, zou dat betekenen dat zij moeten kunnen ingrijpen op het vullen en legen van de batterijen. En dat zie ik nog niet zo snel bij huishoudens gebeuren.”

