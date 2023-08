Dit is waarom je minder wasmiddel moet gebruiken

Schoonmaaktip van de weekTerug van vakantie wacht altijd een berg met was. En dan wil je niet dat deze muf uit de wasmachine komt of al na een paar uur in de kast muf ruikt. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp weet hoe je dat tegengaat, zodat jouw was voortaan weer heerlijk fris ruikt.

,,Wat gebeurt er toch dat ik zoveel post krijg over de was?’’ Marja is daar iedere keer weer verbaasd over. ,,Help, Mar, mijn was ruikt zo muf. Of laatst kreeg ik een mail van een lezer die alles braaf strijkt, maar toch een muf ruikende kast heeft. Iets gaat er mis.’’

Muffe was in de kast

Muffe, gestreken was kan natuurlijk niet, vindt de schoenmaakgoeroe. ,,En ik wil natuurlijk wel dat de lezer alles keurig blijft strijken. Niets is mooier dan een kast met keurig gestreken stapeltjes. Daar wordt mijn hartje echt helemaal blij van.’’

Waarom de was muf gaat ruiken? We leggen het te vochtig in de kast, zegt Marja. ,,Vroeger streken we de was en hingen we die daarna nog over een rekje of een stoel. Dat moest ook wel, want om goed te strijken werd de was een beetje vochtig gemaakt en moest die na het strijken nog even drogen. Tegenwoordig gebruiken we een stoomstrijkijzer. Je glijdt als een snowboard over je lakens. Dat gaat lekker en maakt daarna meteen mooie stapeltjes die je in je kast legt. Deurtje dicht. Prachtig, helemaal blij.’’

Maar, zegt de schoonmaakexpert, met een stoomstrijkijzer is je was niet droog. ,,Die is nog steeds vochtig. Door de hitte van het strijkijzer lijkt de was droog, maar vanbinnen is dat nog niet zo. Als je de was dan meteen in de kast legt, krijgen de bacteriën een kans en gaat het muf ruiken. Niet doen dus. Eerst die was na het strijken nog even laten drogen.’’

Muf uit de wasmachine

Komt de was al muf uit de wasmachine, dan helpt maar één ding: een grondige schoonmaakbeurt. ,,Veel mensen gebruiken veel te veel wasmiddel. Zeker met al die zogenoemde liquids. En tegenwoordig wassen we ook nog op lagere temperaturen. De wasmiddelen lossen niet helemaal op als we te veel gebruiken en dat gaat allemaal als kauwgom aan de binnenkant van je machine vastplakken. Bacteriën vinden dat een heerlijk goedje en dus gaat je machine stinken. Niet doen dus.’’

Stinkt je wasmachine, dan helpt dus enkel een grondige schoonmaakbeurt met een wasmachinereiniger. ,,In de handel zijn goedkope reinigers verkrijgbaar die echt heel goed zijn. Lees die gebruiksaanwijzing en zet je machine echt op 90 graden. Dat is de enige manier om dat wasmiddel dat als kauwgom vastzit, los te krijgen. Als je dan de machine opendoet is het weer fris. Doe dat nou gewoon.’’

Bonte was

Voor die berg vakantiewas heeft Marja nog een tip (qua bonte was). ,,Mensen hebben de neiging om spijkerbroeken en bonte shirts bij elkaar te donderen. Niet doen. Je gekleurde shirts zijn vaak niet echt vies. Die wil je alleen opfrissen. Dat kan met een heel klein beetje wasmiddel en een heel klein slokje natuurazijn. Spijkerbroeken heb je vaak meerdere dagen aan en hebben echt wel 40 graden nodig. Keer ze wel binnenstebuiten, dan lijdt de stof minder en voorkom je die gekleurde vouwen die je weleens ziet. En prop die machine eens niet te vol.’’

