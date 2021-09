Dit jonge stel vond een huis op een bijzondere manier

Binnenkij­ken: deze bouwval in Den Bosch werd een droomhuis en kost nu 1,2 miljoen euro

8 september Het was een ‘te renoveren, grote bovenwoning’. Minder dan een jaar later is het een ‘bovenwoning van topklasse met patiotuin én dakterras.’ Dit huis in Den Bosch onderging een complete metamorfose. Qua uiterlijk én vraagprijs.