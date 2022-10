Dit soort woningen zou dé oplossing zijn tegen de woningcrisis, maar ze staan nog bijna nergens

Luxe zorgwonin­gen zijn booming business, en daar hangt prijskaart­je aan: soms meer dan 4.000 euro per maand

Als begin volgend jaar het luxe verpleeghuis Huize Ter Gouwe open gaat, begint elders in de stad de bouw van een ander ouderencomplex. De markt van zorgwoningen is volop in beweging in Gouda, waarbij soms meer dan 4000 euro per maand moet worden betaald.

27 september