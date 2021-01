Dit verandert er in de kosten voor huizenkopers en -bezitters in 2021

Tot grote verbazing van bijna iedereen die verstand heeft van de woningmarkt, bleef de vraag naar koophuizen midden in de coronacrisis onverminderd groot. Het kabinet sleutelt aan de belastingen in 2021. Ook subsidies voor verduurzaming van eigen woningen gaan veranderen. De belangrijkste zaken op een rij.

Overdrachtsbelasting afgeschaft

Alle huizenkopers onder de 35 jaar hoeven vanaf vandaag geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Vanaf 1 april verandert deze regel al. Dan geldt de vrijstelling alleen voor huizen met een koopsom van maximaal 400.000 euro. Alles daarboven betekent 2 procent overdrachtsbelasting (dat geldt ook voor oudere huizenkopers).

Als je een huis onder de 4 ton koopt en zelf onder de 35 jaar bent, maar de partner met wie je het huis koopt is 35 jaar of ouder, dan is alleen het deel dat je zelf koopt belastingvrij. Als je ieder de helft koopt, wordt de belasting dus 1 procent. Je mag van de vrijstelling bovendien maar één keer gebruik maken.

De belastingmaatregel is bedoeld om starters een steuntje in de rug te geven. Verder gaat het tweede inkomen zwaarder meetellen in de berekening voor de hypotheek en drukt de studieschuld juist minder zwaar op de leencapaciteit. Voor beleggers gaat de belasting van 2 naar 8 procent. Bekijk hier alle maatregelen.

Bron: Independer - overdrachtsbelasting Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Huizenprijzen en rente

De sectoreconomen van de grootste Nederlandse banken waren het afgelopen maand niet helemaal met elkaar eens over de ontwikkeling van de huizenmarkt. Het flauwe antwoord op de vraag wat de huizenprijzen gaan doen dit jaar, is dat ze kunnen stijgen of dalen. In een eerder artikel op deze site zijn de scenario's uiteengezet.

De Hypotheekshop verwacht om meerdere redenen dat de rente op een zeer laag niveau blijft. Dat is een van de belangrijkste graadmeters voor de huizenprijzen. Maar wat we van vorig jaar hebben geleerd, is dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen.

Subsidie verduurzamen eigen huis

Er zijn twee regelingen in elkaar geschoven. De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is er alleen nog voor verenigingen van eigenaren. Als je je huis wil verduurzamen en op zoek wil gaan naar een rijkssubsidie, hoef je alleen nog maar te kijken bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, bekend onder de afkorting ISDE.

Quote Net als vorig jaar kun je behoorlij­ke kortingen krijgen op het isoleren van je woning

Net als vorig jaar kun je behoorlijke kortingen krijgen op het isoleren van je woning, mits je twee maatregelen tegelijk neemt en het laat uitvoeren door een bedrijf. Belangrijkste toevoeging aan de regeling is dat je de helft van de kosten voor het aansluiten op een warmtenet kunt terugvragen. Dat moet de aanleg in wijken met warmtenetten versnellen. Ook blijft er overheidsgeld beschikbaar voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Energielabel

Vanaf vandaag is een nieuw energielabel ingevoerd, waarbij een energieadviseur langs moet komen voor een uitgebreid onderzoek in huis. Daardoor wordt het label wel een stuk duurder. Tot gisteren kon je er zelf nog voor maximaal 10 euro eentje aanvragen, straks gaat het waarschijnlijk 200 euro kosten. Een geldig energielabel is verplicht als je je huis verkoopt. Het is na uitgifte tien jaar geldig.

Gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren stijgen opnieuw harder dan de inflatie. Zo moet er komend jaar gemiddeld 820 euro aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing worden betaald. Dat is 4,1 procent meer dan dit jaar en meer dan de algehele prijsstijging (inflatie) van 1,2 procent.

Bekijk hieronder of jouw eigen gemeente bij de steekproef van Eigen Huis zit en wat de gemiddelde belasting wordt.

Tekst gaat verder onder grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Energie

Zowel huiseigenaren als huurders gaan komend jaar iets meer betalen voor hun energie, maar het is eigenlijk te verwaarlozen. Let wel: hoe meer gas je verbruikt, hoe hoger de belasting. Bij gemiddeld verbruik (3500 kwh en 1500 m3) ga je 7,06 euro per jaar meer betalen. De energieprijzen zijn nu historisch laag, dus als je een vast contract neemt, profiteer je waarschijnlijk van een lagere prijs.

Afgelopen jaar werd de mijlpaal van 1 miljoen huizen met zonnepanelen bereikt. Deze huishoudens kunnen in 2021 nog steeds 100 procent salderen. Volgend jaar voor het laatst, daarna wordt de subsidie afgebouwd die mogelijk maakt dat je de energieopbrengst volledig kunt wegstrepen tegen wat je als huishouden verbruikt.

Tekst gaat verder onder tool.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grondaankoop en stikstof

Er wordt waarschijnlijk een Rijksontwikkelbedrijf (een soort grondbank) opgericht om grond aan te kopen. Nu ligt die taak nog uitsluitend bij gemeenten. Verder komt er een garantieregeling. Nu gaat de bouw van woningen pas door als 70 procent van een project is verkocht. Het Rijk wil garant staan, zodat er toch al eerder kan worden gebouwd.

Omdat mogelijke stikstofuitstoot bouwprojecten nog altijd in de weg zit, trekt het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro uit om een drempelwaarde in te kunnen voeren. Blijf je daar als huizenbouwer onder, dan hoef je geen natuurvergunning aan te vragen.

Bekijk hieronder de populairste video's over wonen.