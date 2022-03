Dit zijn de regels voor huurverhogingen in 2022

Bij de Woonbond zijn ze nog druk bezig om alle nieuwe regels rond huurverhogingen op een rijtje te zetten. ,,We maken voorbeeldbrieven die huurders naar hun verhuurder kunnen sturen als die zich niet aan de regels houdt. En om inzichtelijk te maken wat voor jouw specifieke situatie geldt, maken we een huurprijscheck. Die zijn over enkele weken beschikbaar”, zegt Marcel Trip van de Woonbond.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van het afgelopen jaar.

1. Geen huurbevriezing meer

Huurders van een sociale huurwoning krijgen te maken met een maximale huurverhoging van 2,3 procent, de vastgestelde inflatie van vorig jaar. Vanaf 1 juli mogen verhuurders met dat percentage verhogen. Het hóéft niet. Verhuurders staan er vrij in om de huur minder te verhogen dan volgens de wet is toegestaan.

Huurders van vrijesectorhuurwoningen kunnen rekening houden met een huurverhoging van 3,3 procent vanaf 1 juli. Dat is de inflatie plus 1 procent. Staat er echter een lager percentage in het huurcontract, dan heeft de verhuurder zich daaraan te houden. Een hoger percentage in het contract is onwettig. De 3,3 procent is in alle gevallen een maximum.

Je woont in een sociale huurwoning als de huur bij aanvang van de huur onder de liberalisatiegrens was. Dit jaar is de grens 763,47 euro. Maar het kan zijn dat de huur bijvoorbeeld vier jaar geleden 600 euro is, inmiddels 800 euro en dat je dan nog steeds in een sociale huurwoning woont. Het maakt niet uit of de verhuurder een corporatie is of particulier. De Woonbond heeft een check.

2. Inkomensafhankelijke huurverhogingen van 50 of 100 euro per maand

Er zijn uitzonderingen op de maximale huurverhogingen van punt 1. Bewoners van sociale huurwoningen met een relatief hoog inkomen kunnen te maken krijgen met een huurverhoging van maximaal 50 euro of maximaal 100 euro per maand. Door de huurverhoging mag je huur nooit hoger worden dan de maximumhuur die volgens het puntenstelsel gevraagd mag worden voor jouw huurwoning. Het gaat dus enkel en alleen om sociale huurwoningen.

Maximaal 50 euro per maand

Alleenwonenden met een bruto jaarinkomen tussen 47.948 en 56.527 euro.

Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen tussen 55.486 euro en 75.369 euro.

Maximaal 100 euro per maand

Alleenwonenden met een bruto jaarinkomen hoger dan 56.527 euro

Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen hoger dan 75.369 euro.

De Woonbond is overigens tegen deze maatregel, die ervoor bedoeld is de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. ,,Het zijn forse huurverhogingen, waar wij principieel tegen zijn. Als je mensen met een hoger inkomen meer wil laten bijdragen, verhoog dan de inkomensbelasting”, zegt Trip. ,,Deze bewoners worden in veel gevallen al jaren bestookt met huurverhogingen. Ook tot ver boven de sociale huurgrens. Kopers en huurders worden ongelijk behandeld. Niemand maakt zich ooit druk om huiseigenaren die te lage maandlasten zouden hebben.”

3. Huurverhogingen voor woningen met een lage huur

Als je maandelijks niet meer dan 300 euro huur betaalt, mag de verhuurder de huur maximaal met 25 euro per maand verhogen. Dat is minimaal 8,3 procent in één keer. Ook deze verhoging mag vanaf 1 juli 2022 worden doorgevoerd. ,,Over het algemeen gaat het om kleine woningen en meestal niet in Amsterdam bijvoorbeeld. Het is een forse verhoging waar bewoners mee te maken krijgen.” Studentenkamers, die vrijwel altijd ook onder gereguleerde huur vallen, zijn uitgesloten van bovenstaande regel.

Op de langere termijn zit er nog wel een meevaller voor een grote groep huurders aan te komen, vertelt Marcel Trip. ,,In het regeerakkoord staat dat mensen met een laag inkomen die in een vrijesectorhuurwoning wonen, ook in aanmerking gaan komen voor huurtoeslag. Nu is het zo dat je simpelweg geen recht hebt op huurtoeslag als je woning te duur is. Dat is krom, want de bewoners hebben vaak geen keuze en komen nóg moeilijker rond dan bewoners van sociale huurwoningen.” Wanneer de huurtoeslag voor deze groep beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Kijk voor meer details over huurverhogingen op de website van de Rijksoverheid. Als je een conflict hebt over de huur, kun je naar de Huurcommissie stappen. Op de site van de Woonbond wordt uitgelegd hoe de huurprijs tot stand komt.

