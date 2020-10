DNB verbaast zich: woningmarkt nog steeds oververhit, ondanks corona

Woningcorporatie Groenwest Betaalbaar wonen én iets toevoegen? Het kan!

Betaalbare woonruimte vinden in een goede buurt lijkt vandaag de dag haast een utopie. Toch bestaat het nog. Het mooie is dat je daarbij – voor een deel – zelf in de hand hebt hoe goed die buurt precies is. GroenWest gaat een samenwerking aan met het Leger des Heils en start na een grote renovatie met een bijzondere nieuwe woonvorm. Lees er alles over!