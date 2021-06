Dordtse broers al vijftien jaar in tv-hit Help, mijn man is klusser!: ‘Het lijkt wel of het steeds extremer wordt’

1,6 miljoen kijkers zien John Williams klussers helpen

9 mei De eerste aflevering van een nieuwe reeks Help mijn man is klusser met John Williams op RTL4 trok donderdagavond ruim 1,6 miljoen kijkers. Daarmee staat de show op de derde plaats in de lijst met de best bekeken programma's van donderdag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.