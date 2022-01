Drama voor man die eigen huis wilde bouwen: na 25 jaar wil gemeente bouwval slopen

Vintage Ikea-meu­bels zijn duizenden euro’s waard, interieur­lief­heb­bers leggen uit waarom

Vintage Ikea-meubels zijn tegenwoordig een enorme rage. En dat niet alleen, vaak zijn ze honderden of zelfs duizenden euro’s waard. Recent werd nog een oude fauteuil geveild voor 15.000 euro. Ook Hannelore en Pieter zijn fan en hebben enkele authentieke stukken van de Zweedse woonwarenketen in huis staan. Ze leggen uit waarom de prijs van een oude stoel of lamp plots zoveel kan stijgen.

16 januari