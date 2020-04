Drie keer zoveel nieuwe energiecontracten vanwege spotprijzen

Den Haag zet plan voor schonere energie tóch door; tuintjes op alle daken

17 april Het Haags gemeentebestuur gaat, ondanks de coronacrisis, door met zijn plannen om de stad duurzamer te maken. Wethouder Liesbeth van Tongeren (duurzaamheid en energietransitie) wil de komende jaren vooral inzetten op aard- en restwarmte. Om de economie te stimuleren, worden projecten waar veel werk in zit naar voren gehaald. ,,Dat we nu in een crisis zitten, betekent niet dat we ons niet moeten voorbereiden op de volgende.’’