Droogte drijft eigenaren zakkende huizen tot wanhoop: ‘Als de boel instort, mag de gemeente stenen komen rapen’

De hypotheek­ren­te blijft stijgen: dit is het gevolg voor huizenko­pers

De gemiddelde hypotheekrente is in een paar maanden tijd van 1,5 naar 3,4 procent gestegen en ook deze week zijn er weer verhogingen aangekondigd. Huizenkopers knijpen hem en zijn ongeduldig, maar wat is het effect nou precies?

24 mei