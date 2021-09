Duurzaam design op het aanrecht: minder overrijp fruit weggooien

Precies dit soort alledaagse onaangenaamheden zijn een uitdaging voor ontwerpers Thomas Linssen en Jana Flohr van House of Thol uit Overasselt, ‘ook privé een setje’. ,,Ons principe is dicht bij onszelf en onze leefomgeving te blijven en problemen op te lossen via ontwerp’’, zegt Flohr. ,,Waar lopen we zelf tegenaan? Nou, dat we ondanks goede intenties toch vaak groente of fruit moesten weggooien. En dat wij niet de enigen zijn: wereldwijd verdwijnt jaarlijks bijna de helft van alle geteelde groente en fruit in de kliko. Niet alleen de schuld van de mens, maar veel bederft voordat we het kunnen opeten.’’