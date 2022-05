Edwin (46) liet zijn nieuwbouwhuis ontkoppelen van het warmtenet: ‘Ik vond het absurd’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Edwin Roest (46) uit Ede.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw woon ik in een nieuwbouwwoning uit april 2020. Het is een twee-onder-een-kapper met 166 vierkante meter woonoppervlak. Ik wilde met het oog op de duurzaamheid een nieuwbouwwoning en het is echt mijn droomhuis. Het enige nadeel was dat ik aangesloten zat op stadsverwarming. Ik zou dit jaar 2000 euro moeten gaan betalen voor warm water en (vloer)verwarming. Daar komt nog 600 euro per jaar bij voor de warmteset in huis, die zorgt dat het water van 60 graden wordt afgekoeld naar een lagere temperatuur, zodat je je bijvoorbeeld niet verbrandt bij het douchen.

Ik vond de prijs echt absurd. In de WhatsApp-groep van de wijk was er ook al een enorme discussie over de hoge kosten van het warmtenet. Maar het is een privaat bedrijf met een monopoliepositie. Daar was ik klaar mee, dus heb ik besloten om zelf een lucht-water-warmtepomp aan te schaffen en van de stadsverwarming af te gaan.

Ja, daar zaten de nodige kosten aan. De warmtepomp kostte me 15.000 euro. Vervolgens moest ik 1200 euro betalen om de warmteset en de bijbehorende meter uit mijn huis te laten verwijderen. En om ons af te koppelen van het hoofdnet moet de straat opengebroken worden om een leiding dicht te gooien. Dat kost waarschijnlijk ook ruim 3000 euro. Inderdaad flinke kosten, maar ik hoop ze binnen zeven jaar terug te hebben verdiend. Natuurlijk moet je het wel kunnen betalen, maar ik zou iedereen adviseren om de mogelijkheden voor een warmtepomp te onderzoeken. ”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een flexibel contract bij PURE Energie. We betalen momenteel 5 euro per maand. Dat is puur administratief, want een lager bedrag kan niet. Over het afgelopen jaar kregen we zo’n 600 euro terug, omdat we slechts 1200 kWh aan stroom verbruikten en ruim 3000 kWh opwekten met de twaalf zonnepanelen.

Dit jaar zal het verbruik wat hoger zijn door de warmtepomp, dus ik vermoed dat we ongeveer op nul zullen uitkomen. Gas hebben we dus nooit gehad, maar ons verbruik op het warmtenet was 43 gigajoule.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik wil graag mijn ventilatiebox, die alleen warme lucht uitblaast, vervangen door een warmteterugwinunit. Daardoor heb ik nog minder energie nodig. Dat kost me nog ongeveer 3000 euro. Dan hoop ik echt klaar te zijn. We ventileren nu met de roosters dicht, maar met de ramen en deuren open als het mooi weer is. We proberen zo min mogelijk warmte te laten ontsnappen.

Hoewel het nog allemaal verrekend wordt, wast mijn vrouw zo veel mogelijk overdag als de zon schijnt. We zijn maar met z’n tweeën, dus heel vaak staat die wasmachine niet aan. We hebben geen droger, want ze is de waslijn gewend. Ideaal, en het bespaart ook veel stroom. Mijn vrouw gaat ook graag in bad, maar toen we nog op het warmtenet zaten vroeg ik haar vriendelijk om niet te vaak in bad te gaan. Dat was veel te duur. Maar nu kan ze dus weer lekker in bad.

Toen we hier zijn komen wonen hebben we natuurlijk overal meteen ledlampen ingedraaid en verder letten we bij nieuwe apparatuur op het energielabel. De keukenapparatuur heeft bijvoorbeeld ook allemaal het hoogste energielabel.

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

