Een drupje bleek en minder groen: met deze tips blijft je bos bloemen langer mooi

tipsEen vers bosje tulpen hoort bij het voorjaar, maar hoe hou je tulpen en andere boeketten in huis het langste mooi? Met deze tips geniet je langer van je bloemen.

1. Kwaliteit van bloemen

Alles valt of staat met de kwaliteit van de bloemen. Vers is daarbij het toverwoord. ,,Ik ga zelf daarom bijna dagelijks naar de veiling. Dan weet ik zeker dat ik verse bloemen heb’’, zegt Femke Hölzel van bloemisterij Pracht en Praal uit Baarle-Nassau. ,,Je kunt het ook aan bloemen zien. Als rozen bijvoorbeeld een stevige knop hebben, weet ik dat ze vers zijn.’’



2. Zorg voor een schone vaas

Kies een vaas die past bij de grootte van het boeket en zorg dat deze goed schoon is. De vaas vul je met schoon, lauw water. ,,Na een paar dagen wordt het water vaak troebel, dan vervang je het water gewoon. Voor heesters zoals seringen en sneeuwballen waarvan de stengels verhouten mag het water bijna warm zijn. Is het water te koud, dan zullen ze al snel bruin worden. Tulpen, blauwe druifjes en anemonen kunnen dan weer het beste op koud water.



Als je ziet dat de bloemen wat slap gaan hangen, doe je nieuw water in de vaas. Hoe vaker schoon water, hoe beter. Dit gaat de bacteriën tegen die ervoor zorgen dat de bloemen sneller gaan hangen.’’

3. Snij de bloemen schuin aan

De truc om bloemen langer mooi te houden, is ze aansnijden met een mes. ,,Niet met een snoeischaar’’, benadrukt Hölzel. ,,Daarmee knip je de steeltjes dicht. Door ze goed schuin af te snijden met een mes, krijgen de bloemen veel meer vocht.’’



Na enkele dagen kun je bij het verversen van het water de bloemen best nogmaals aansnijden. ,,Dat is helemaal niet erg. Het zorgt ervoor dat ze net weer even wat langer mooi blijven.’’

4. Geef de snijbloemen voedsel

Bij de meeste boeketten zit een zakje met snijbloemenvoedsel. Heb je dat niet, dan kun je zelf ook zorgen voor wat extra voedingsstoffen. Een drupje bleek in het water gaat de bacteriegroei tegen. ,,Let op dat het echt maar een drupje is’’, benadrukt de bloemist. ,,Dit zit ook vaak in het snijbloemenvoedsel verwerkt.’’ Een schepje suiker geeft de bloemen ook een oppepper.



Quote Een voordeel van de energiecri­sis, bloemen staan tegenwoor­dig langer Femke Hölzel, bloemist

5. Bloemen houden niet van warmte

Bloemen houden niet van hoge temperaturen. In een kamer van 21 graden zullen ze dus minder goed gedijen dan in een woonkamer met 18 graden. ,,Dat is een voordeel van de energiecrisis, bloemen staan tegenwoordig langer”, zegt Hölzel. Temperatuurwisselingen zijn ook niet goed voor je boeket. Dus als je denkt de levensduur te verlengen door ze in de avond buiten te zetten, dan kom je bedrogen uit.



6. Kies voor minder groen

Een laatste tip van de bloemist. ,,Boeketten met veel groen blijven minder lang mooi. Dat komt omdat het groen voor meer bacteriën in het water zorgt en het water dus sneller troebel is. Wil je bloemen dus lang goed houden, dan kun je het beste boeketten met alleen maar bloemen kopen of je haalt het groen eruit. Dat kan natuurlijk ook.’’