Een gestreepte muur in je huis trekt direct de aandacht

Toen interieurblogger Patrick Kooiman nog werkte als kleuradviseur, zag hij lange tijd dat mensen niet verder durfden te gaan dan taupe of beige op hun muren. Maar in de loop der jaren veranderde dat. Inmiddels zijn felle kleuren veel gewoner. Dus werd het tijd voor de volgende stap. Kooiman: ,,Het mag nu nog meer opvallen. Daar lenen strepen zich goed voor.’’

Strepen zorgen voor wow-effect

Strepen trekken dus de aandacht. Vtwonen-stylist Marianne Luning noemt dat het wow-effect: ,,Als je met strepen aan de slag gaat, moet je je realiseren dat dat hét element in je huis wordt.’’ Dat betekent: keuzes maken. Luning: ,,Geen drie gestreepte muren, maar één. Niet een gestreepte bank vol gestreepte kussens, maar het één of het ander.’’

Het gaat volgens haar om de verhouding. ,,Eén gestreepte muur, bank of vloerkleed is voldoende. Maar één streepjeskussen? Dat doet het ’m niet. Die komt juist beter tot z’n recht als er méér gestreepte kussens op die bank liggen. Zo creëer je een lijnenspel. En ook dan geldt: die kussens bij elkaar zijn voldoende wow-effect.’’

Kooiman heeft er dan ook voor gekozen de strepen op zijn eigen muur en plafond niet terug te laten komen op andere plekken. ,,Het is zo al heftig genoeg’’, vertelt hij. ,,Het is zoals met elke trend: je moet het niet te veel doen. Daarom combineer ik het met contrasterende ronde vormen. Dan haalt het elkaar juist omhoog.’’

Horizontaal, verticaal of diagonaal

In de slaapkamer van Kooiman lopen de strepen horizontaal. Daardoor lijkt de kamer breder dan hij in werkelijkheid is. In de woonkamer heeft hij juist gekozen voor verticale strepen. ,,Dat plafond is vrij laag en dit zorgt ervoor dat de ruimte hoger lijkt’’, vertelt hij. Een diagonale streep kan ook, al noemt Luning het wel een gewaagde keuze. ,,Dat geeft veel meer dynamiek en beweging. Het kan wel, maar je moet er dan wel voor zorgen dat de rest van je interieur rust uitstraalt. Anders wordt het snel te veel.’’

Volledig scherm De slaapkamer heeft horizontale strepen om een ruimtelijker effect te krijgen. © Patrick Kooiman

Ton-sur-ton of contrast

Ook de kleurkeuze maakt veel verschil. Luning: ,,Je kunt kiezen voor ton-sur-ton (twee kleuren die dichtbij elkaar liggen) of juist voor contrast.’’ In het eerste geval houd je het relatief rustig, met contrasterende kleuren zorg je er juist voor dat het opvalt. ,,Die veroorzaken feest in de tent’’, zegt Luning met een lach. ,,Als je van een rustig borreltje houdt, zou ik dat dus niet doen.’’

Maar dat betekent niet dat de kleuren niet van elkaar mogen verschillen, aldus Kooiman, die zijn eigen inspiratie uit de natuur haalde. De strepen in zijn woonkamer zijn hardgroen en zachtroze. ,,Die combinatie ligt niet voor de hand, maar voelt helemaal niet gek. Kijk maar eens naar een watermeloen of een plant met lichtroze bloemen. Van nature oogt dat goed.’’

Volledig scherm Een gedurfde look in het huis van Patrick Kooiman: de strepen lopen door op het plafond. © Patrick Kooiman

Verven of behangen

Het vergt wel wat inzet om zelf strakke strepen op de muur te schilderen. Kooiman had er een week tijd en veel goede verfspullen voor nodig. ,,Ik had zelfs een speciale lasermeter om de strepen precies goed te kunnen schilderen.’’ Wie dat er niet voor over heeft, kan kiezen voor gestreept behang met bijvoorbeeld klassieke, dunne lijnen of een brede streep. Voor Kooiman was dat geen optie, vertelt hij lachend. ,,Een plafond behangen lijkt me wel next level.’’

