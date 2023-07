Een huis kopen: zo weet je of je boven de vraagprijs moet bieden

Koophuis onbetaal­baar, huur te duur: jongeren zien geen uitweg meer in zoektocht naar woning

Twintigers en dertigers die noodgedwongen nog bij hun ouders thuis of op kamers wonen, boeten fors in op hun levensgeluk, blijkt uit het woningnoodonderzoek van Aegon. Ze stellen belangrijke stappen in hun leven uit, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Ook Floor (31) en Yoep (33) lukt het maar niet. ‘Het lijkt alsof we onze droom nooit waar zullen zien worden.’