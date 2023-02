Een huis uit 1890 zonder riolering, gas, water, stroom en cv... de handen van Yasmin en Jorik jeuken!

Flexwonin­gen, dé oplossing voor de woningnood of juist nieuw probleem: ‘Kippenhok­ken op restgrond’

Het lijkt dé snelle oplossing voor de woningnood: flexwoningen. Relatief goedkope en demontabele huizen, die je tijdelijk neerzet. Landelijk moeten er zo’n 150.000 komen, de provincie Utrecht mikt dit jaar op 1500 stuks. Maar is dit echt een oplossing? Of creëren we juist een nieuw probleem? Dat laatste, zeggen tegenstanders: ,,Het is een stap terug op de schaal van beschaving.’’

