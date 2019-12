Een rijtjeshuis van 1,5 miljoen en een bad in de woonkamer: deze woonberichten lazen we het meest

woonartikelenEr verschenen dit jaar honderden artikelen op deze site over wonen: met onder meer verhalen over dalende hypotheekrentes, fijne schoonmaaktips en de verduurzaming van huizen. Vooral stress op de woningmarkt was een hot item. Hieronder zetten we de meest gelezen stukken op een rij. Van nummer vijf naar één.

5. Twitter giert om huis van negen ton met bad in woonkamer verstopt achter gordijntjes

Funda is de populairste huizensite van Nederland. Niet alleen om zelf op zoek te gaan naar een nieuw stulpje, maar zeker ook om te gluren bij de buren. Op Twitter lachten mensen smakelijk om een huis in Amsterdam-Noord. Het voormalige klooster stond te koop voor een slordige negen ton. Dat er in de woonkamer een bad staat, verstopt in een nis achter gordijntjes, zorgde voor hilariteit op het sociale medium. ,,Handig voor feestjes’’, schrijft iemand. Bekijk hier nog wat lollige reacties.

4. Huizenmarktdeskundige: ‘Dit gaat echt niet goed’

Talloze artikelen dit jaar gingen over de huizenmarkt die in grote delen van het land vast zit. Vooral starters hebben problemen met het vinden van een huis. Een scherpe analyse van Peter Boelhouwer, hoogleraar en woningmarktexpert van de TU Delft, raakte een gevoelige snaar. ,,Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en opgeleverde woningen op kwartaalbasis staan in de laatste drie jaar echt niet in verhouding tot de aantallen in de beginjaren van deze eeuw én ook niet tot de behoefte voor de komende jaren”, reageert Boelhouwer. Lees het uitgebreide commentaar nog eens terug.

3. Zoveel geld moet je inleggen als je huis wilt kopen

Op deze site volgen we niet alleen het nieuws. We proberen lezers ook advies te geven of bijvoorbeeld inzicht te bieden in hun eigen financiën (en mogelijkheden). Sinds vorig jaar mag je extra kosten (kosten koper) niet meer meefinancieren in een hypotheek als je een huis koopt. Dat betekent dat huizenkopers sowieso eigen geld moeten inleggen. In samenwerking met vergelijkingssite Independer maakten we een interactieve grafiek over het effect van die regel. Met daarbij ook achtergrondinformatie over onder meer schenkingen. Het werd een van de best gelezen artikelen van het jaar.

2. ‘Japans’ woonwarenhuis komt naar Nederland: ‘Hema gaat wakker liggen’

De winkelstraat verandert geregeld van gedaante en lezers zijn bovengemiddeld geïnteresseerd over waar ze hun woonartikelen kunnen kopen. In het nieuwe jaar openen in Nederland drie winkels van Miniso in Utrecht, Amsterdam en Eindhoven. De nieuwe baas Michiel Witteveen mikt uiteindelijk op vijftig filialen in Nederland. Miniso is een Chinese budgetketen die pretendeert Japans te zijn. ,,Eigenlijk is het een puur Chinees bedrijf. Maar ze willen niet vergeleken worden met ‘Chinese troep’”, zegt retailexpert Fred Rutgers. Het warenhuis heeft een assortiment van 2000 artikelen, waarvan het grootste deel onder de 5 euro en met 600 tot 700 nieuwe producten per maand. Meer weten over de komst van Miniso, lees dan hier verder.

1. Doodnormaal rijtjeshuis in Amsterdan-Zuid heeft vraagprijs van 1,5 miljoen