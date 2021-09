Een tekort aan riet voor daken: ‘Ik kan nog één grote villa bedekken, daarna is het op’

In weer en wind gaan Emil Nijp (51) en Joost Juffermans (45) Wassenaarse en Stompwijkse daken op om huizen van een warme deken van riet te voorzien. Werk is er genoeg en fysiek kunnen ze het nog prima aan, maar er is een ander probleem: er is een gebrek aan riet en dat wát er is, wordt duurder. ,,Ik kan nog één grote villa bedekken, daarna is het op.’’

De bouw heeft het sowieso zwaar. Aan zo’n beetje alle materialen heerst een tekort en de prijzen zijn dit jaar rap gestegen, onder meer doordat containers uit Azië duurder zijn geworden. Sommige houtsoorten zijn in prijs over de kop gegaan. Eén op de vijf bedrijven in de woningbouw of in de bouw van kantoren en scholen hebben zoveel last van de tekorten dat het zorgt voor stagnatie, liet het Economisch Instituut voor de Bouw deze zomer weten.

De volgende slachtoffers zijn de rietdekkers en dus ook de bewoners van huizen met een rieten dak dat aan vervanging toe is. ,,Een rieten dak, dat was vroeger een teken van armoede’’, zo legt rietdekker Joost Juffermans (45) bij zijn boerderij in Stompwijk bij Den Haag uit. Vanaf zijn vijftiende klimt hij al de daken op om die met riet te beleggen. ,,Riet was vroeger erg goedkoop. Veel boerderijen hadden vroeger een rieten dak, omdat ze de dakpannen niet konden betalen. Je kon het zo uit het land snijden.’’

Statussymbool

,,Een rieten dak op je huis, dat is nu een statussymbool geworden. Mensen met geld rijden graag in een mooie auto of ze nemen een huis met een rieten dak. Voor veel mensen is dat een droom. Bij televisieprogramma’s als de Gooische vrouwen zie je ook veel rieten daken voorbij komen. En nu zo’n rieten dak warm en brandveilig is, kan het ook.’’

Rietdekken is echter niet gemakkelijk. Het is fysiek en mentaal zwaar werk, zo vertelt Emil Nijp, die met zijn bedrijf de daken in Wassenaar bewerkt. ,,We werken altijd buiten. In weer en wind staan we te wiebelen op de daken. Ook met windkracht 6 of 7 ga ik nog gewoon het dak op, maar regen, dat is funest. Een fatsoenlijke rietdekker werkt niet met nat riet, want het riet moet droog verwerkt worden.’’

,,Fysiek kan ik het rietdekken wel aan. Ik voel mijn knieën wel eens of ik verrek een arm. Maar daar kan ik wel tegen. Het rietdekken is geestelijk veel zwaarder. Je bent toch op 14 à 15 meter hoogte aan het werk. In het begin had ik daar moeite mee. Het is opletten geblazen. Mijn vorige werkgever werkte vroeger nog met van die houten steigers en die maakten we zelf. Gelukkig zijn onze materialen en de steigers nu veel beter en is ons werk een stuk veiliger geworden.’’

Populair

Aan werk geen tekort. Zoveel rietdekkers zijn er niet in Nederland en rieten daken worden steeds populairder. Zo zit Nijp met zijn bedrijf al tot en met 2023 volgeboekt en ook Juffermans heeft het druk. ,,Dat klinkt fijn, maar dan moet er wel genoeg riet zijn. Klanten moeten geduld hebben en als ik van bestaande klanten nu iets moet repareren, dan heb ik daar eigenlijk geen tijd voor’’, zegt Nijp.

Door de problemen met het transport uit China en de prijzen van containers die omhoog vliegen, dreigt het riet ook duurder te worden. ,,Het meeste riet komt uit China’’, legt Juffermans uit. ,,De kwaliteit van dat riet is goed en je hebt daar grote gebieden vol riet. In Nederland is er ook riet, maar die gebieden zijn veel kleiner. En we hebben hier veel natuurgebieden, waar je niet veel mag weghalen. Nee, 70 procent van het riet komt uit China en daar zijn we afhankelijk van.’’

Riethandelaar Peter van Wincoop uit Putten was tegenover de NOS vrij duidelijk: ,,In een mum van tijd is het containervervoer van riet onbetaalbaar geworden. Ooit was de prijs 1300 dollar per container, nu is dat 18.000 dollar.’’ Juffermans beaamt dat. ,,De containers zijn inderdaad heel duur geworden en daardoor moeten wij ook onze prijzen omhoog doen. Anders snijd ik mezelf in de vingers.’’

Bulk

De rietdekkers lijken echter een oplossing te hebben gevonden. Ze laten het riet nu niet meer in containers, maar in bulktransport, dus in het ruim van een schip, naar Nederland toekomen. ,,Op 21 september komt er weer zo’n bulk schip naar Europa toe’’, vertelt Juffermans. ,,De hele bouwsector kampt met dit probleem en alle prijzen van de bouwmaterialen gaan omhoog. Door het riet zo in bulkvorm te vervoeren, kunnen we prijsstijging nog wat tegengaan en stijgt het hopelijk niet meer dan 10 tot 15 procent. En verder hoop ik dat mijn klanten het begrijpen als alles iets duurder wordt, want anders lijden we er zelf verlies op.’’

Nijp werkt zelf liever met Nederlands riet. ,,Waarom zou je riet uit China halen, als er ook in Nederland goed riet is? Maar er is in Nederland helaas niet genoeg riet voor iedereen en de grote bedrijven hebben nu bijna alles opgekocht. Ik heb zelf nu nog riet voor één grote villa en daarna is het op. De rest van het jaar vul ik in met reparatie klusjes en zo wacht ik op de nieuwe voorraad riet. Ik heb werk zat. Dus ik maak niet zo’n zorgen.’’

