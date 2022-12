Een vieze oven en kringen van glazen op tafel: zo houd je je huis met kerst schoon

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,Het gebeurt altijd weer dat je rond deze tijd toch de kerstkoorts te pakken krijgt. Toch nog even dit doen, dat doen, een cadeautje onder de boom leggen: het zijn altijd drukke dagen voor kerst.” En vergeet vooral het bezoek niet dat lekker komt dineren. Leuk, maar het betekent vaak wel een hoop schoonmaakwerk achteraf.



Je kunt het jezelf een stuk makkelijker maken, zegt Marja. ,,Laten we beginnen bij de voordeur. Het gaat regenen en het wordt nat. Dat is gezellig als je binnen bent, maar je moet wel binnen zien te komen. Er komt bezoek, met kleine kinderen, et cetera. Leg dan een stuk karton in de hal, waar de natte laarsjes en schoenen op gezet kunnen worden. Dat scheelt al heel wat viezigheid.”



Die gasten willen natuurlijk een welkomstdrankje. ,,Als er bezoek komt, verdeel dan altijd de taken. De man is vaak de bartender. Je kunt alle dranken op één tafel zetten, waar ze ook worden ingeschonken. Die flessen gaan dan niet de hele kamer door, waar ze kunnen omvallen als er bijvoorbeeld kinderen rondlopen. En ik heb áltijd en overal onderzettertjes. Heb je ze niet? Er zijn hele mooie te koop, al is het maar van papier. Als je ze hebt neergelegd op tafel, zullen de gasten sneller hun glazen erop zetten. Dat houdt een hoop kringen en andere ellende tegen.”

Radiocommercial

Het is tijd om de keuken in te gaan om het diner voor te bereiden. ,,Ik zet altijd een schaaltje zout en een paar citroenen in de keuken. Voor de tequila? Haha, nee! We gaan vlees snijden. Als je bijvoorbeeld eerst kip snijdt en daarna de zalm, neem dan steeds als gewoonte dat je zout en citroen op de snijplank doet. Spoel 'm daarna af en dep ‘m droog met een keukenpapiertje. Doe dat echt! Het kan van die kruisbesmettingen voorkomen. Ik heb ooit eens een radiocommercial gedaan voor het Voedingscentrum met de Schijf van Vijf. Het bleek dat er gigantisch veel mensen op de eerste hulp belanden met een voedselvergiftiging tijdens kerst. Het kan maar zo gebeuren.”

Tijdens het koken even proeven of je sausje of soepje op smaak is? ,,Proef niet met dezelfde lepel! Pak een schoon theelepeltje, neem een hapje en doe die niet meer in dezelfde pan, met die griep, verkoudheid en alles wat er rondwaart.”

Gasfornuis schoonmaken

Je kerstmaal moet het vuur op. Stel, je kookt op een vierpitter op gas. ,,Haal eerst die vier pitten eraf en pak twee stukken aluminiumfolie en leg ze op je gasplaat. Die steek je zo, plof, plof, door de gaspijpjes en leg dan die pitten weer terug. Je kunt dan bakken en braden wat je wil. Is het feest gedaan, heb je nog steeds een prachtig mooi schone gasplaat.”

,,En dan, oh, de oven. De oven is een lastig ding. Je kunt bakpapier gebruiken maar er morst altijd wel iets. Als dat gebeurd is, pak dan weer dat schaaltje zout. Strooi als de oven nog op 50 graden verwarmd is wat zout op het vuil of hetgeen wat aangebakken is. Dat werkt goed in, en het komt makkelijker los.”

Na het diner gaan de gasten weer naar huis. ,,Wat ik altijd fijn vind, en nooit, maar dan ook nooit zal overslaan: ik ga nooit naar bed voordat alles opgeruimd is. Anders kom je de volgende dag zo katterig beneden en is alles nog een troep. Even de schouders eronder met z'n allen. Doe de afwas, zet overal schaaltjes azijn neer om de geuren te neutraliseren en zet wat bovenramen open. Stofzuigen doe je natuurlijk niet 's avonds of 's nachts. Zet de vuilniszak ook meteen klaar om weg te gooien, of doe 'm ieder geval dicht. Onderin mijn vuilnisemmer ligt altijd de rol met nieuwe zakken. Zo weet ik altijd of ik nog genoeg heb.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.