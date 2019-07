Eigen huis kopen ook voor mensen met normaal inkomen vaker onbereikbaar

Huizenmarkteconomen Nic Vrieselaar en Carola de Groot van het Economisch Bureau van Rabobank noemen de resultaten van een onderzoek, dat in opdracht van De Telegraaf is uitgevoerd, ontluisterend. ,,Voor Jan Modaal is de welvaart die als normaal werd beschouwd, zoals een eigen huis, niet meer vanzelfsprekend’’, zegt econoom Nic Vrieselaar in de krant.

Voor mensen met een normaal inkomen is de prijs van een woning opgelopen tot acht à negen keer het jaarinkomen. Dat was in de jaren 90 nog vier tot vijf keer. Middeninkomens komen daardoor in de vrije huursector terecht en die krijgen, stelt Vrieselaar in De Telegraaf, toch al vaak de volle mep te verwerken. ,,Lagere inkomens worden ontzien met toeslagen, hogere inkomens kunnen schuiven met de belasting.’’ Jan Modaal valt daar precies tussenin.