Eigenaar meubelbedrijf verdwenen, tientallen gedupeerden blijven bedrogen achter

Rabobank: Huizenprij­zen stijgen nog 25.000 euro, tekort aan woningen loopt verder op

19 februari Het woningtekort in Nederland blijft de komende jaren toenemen, voorspelt Rabobank in een kwartaalbericht over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijsstijgingen afvlakken maar dat het niet snel gaat. Het tekort bedraagt momenteel zo’n 315.000 woningen en loopt waarschijnlijk verder op door de stikstofcrisis.