Energie- of klimaatstress? Nieuw tv-programma geeft huis een ‘groene’ opfrisbeurt

In de afleveringen krijgen tv-kijkers vanaf 18 oktober praktische tips om geld te besparen op energie. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de Consumentenbond, Milieu Centraal en isolatieleverancier TonZon.

Gwen Jansen vertelt: ,,Mensen melden zich bij mij omdat ze thuis in een regelrechte energiefuik zijn beland. Door het coronavirus zitten ze veel meer thuis, waardoor ze veel meer energie verbruiken en ook meer het ongemak van tocht, vocht of hitte ervaren. Ze lopen leeg op hun energieverbruik en weten niet wat ze daaraan kunnen doen. Bij hitte bijvoorbeeld is hun eerste reflex om geld uit te geven aan een airco, maar daardoor stijgt het energieverbruik helemaal. Er zijn veel energiezuinigere oplossingen.”

De Consumentenbond gaat ook praktische tips geven, die ook op de website terechtkomen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ,,Green Make Over sluit naadloos aan bij onze ambitie om mensen te helpen om geld te besparen en tegelijkertijd gezond en prettig te leven op een manier die goed is voor mens, dier en milieu. Het is voor consumenten niet altijd eenvoudig om duurzame keuzes te maken. Wij helpen bij vragen als: hoe financier ik duurzame aanpassingen aan mijn huis, bij welke energieleverancier zit ik groen en goedkoop en hoe kan ik duurzaam boodschappen doen of vegetarisch koken?”