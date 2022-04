Enkel glas? Vervangen of huur omlaag, stellen woon- en klimaatorganisaties

Stukadoor Mark is al acht jaar fikser in Help, mijn man is klusser!: 'Altijd wel te herstellen’

Hij helpt bij het opknappen van de meest rampzalige huizen. Al acht jaar lang is Mark van Oudheusden (41) uit Wouw te zien in het televisieprogramma Help, mijn man is klusser! van RTL. ,,Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer, maar alles is op te lossen.”

