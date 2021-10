Er bloeit juist van alles op de muur in het noorden

Op zoek naar een woning? De kans is groot dat je op een bedrijven­ter­rein belandt. Dit is waarom

22 september Meer dan tien gemeenten in de regio Utrecht werken aan plannen voor woningbouw op een (voormalig) bedrijven- of kantorenterrein. Dat gebeurt niet alleen in de stad Utrecht, maar ook in Nieuwegein en zelfs in het kleine Bunnik en Wijk bij Duurstede. Het gaat om vele tienduizenden huizen. Is dit dé oplossing voor de woningnood? ,,Nieuwegein doet dit heel slim.’’