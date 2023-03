Eten we ze op in onze slaap? Dit moet je weten over spinnen in je huis

Last van fruitvlieg­jes in je keuken? Met deze tips voorkom en bestrijd je ze

Bijna iedereen kent het wel: als het warmer wordt, heb je opeens extra bewoners in je keuken: Fruitvliegjes. Toch kun je er genoeg tegen doen. Net als bij maden in de Otto, zochten we daarom naar de beste tips.