Even schrikken: woningcorporatie meldt per ongeluk energiecontract huurders af

Woningcor­po­ra­tie gaat diep door het stof tegenover woedende Amersfoort­se huurders: ‘Excuses zijn op zijn plek’

7 oktober De Alliantie is diep door het stof gegaan vanwege de ‘ongelukkige’ communicatie tegenover inwoners van de Amersfoortse wijk Jericho over de sloop van hun woningen. ,,Het is op zijn plaats om excuses aan te bieden’’, zei directeur Joan van der Burgt woensdagavond tijdens een bijeenkomst over de plannen. Die plannen leiden al weken tot hoogoplopende emoties.