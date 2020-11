Ewa ging van klein balkon naar mega tuin met fruitbomen: ‘Een herinnering aan kindertijd in Polen’

Deze mensen willen terug naar woonwagen­kamp, maar daar is geen plek: ‘Schiet niet op’

18 november Elizabeth Roos-Ernst wordt bijkans gek in haar flatje in Gouda-Noord. Liever vandaag dan morgen verhuist ze naar een eigen wagen op het kamp in Bodegraven, waar ze is opgegroeid. Haar situatie staat niet op zich. In het Groene Hart zijn veel wachtenden voor een plek op een kamp. Die wachttijden zijn vaak veel langer dan voor een gewone huurwoning. Dat leidt tot frustratie.