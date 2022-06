Experts waarschuwen: Verduurzaming appartementen zit in het slop

Bijna 1,3 miljoen kijkers zien enthousias­te Cevar het uitgillen in Kopen zonder kijken

Shannon en Cevar willen niets liever dan een ruimer huis in een landelijke omgeving. Cevar ziet zichzelf al met z'n grasmaaier in de weer kan en Shannon staat te trappelen om een plek voor haar kookkunsten te hebben. Maar hun budget van 360.000 is allesbehalve een garantie in de 'rampzalige’ Groningse woningmarkt. Na lang zoeken zijn ze ten einde raad. Van het harde werken van het Kopen zonder kijken-team slaan de twee uiteindelijk steil achterover, zo zagen gisteravond bijna 1,3 miljoen kijkers.

