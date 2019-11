Familie moet huis verlaten door Jumbo-uitbreiding en is woedend

column Artikel van De Speld over woningen voor ‘starters met teringrij­ke ouders’ bezorgde Ingmar woonschaam­te

1 november Een satirisch artikel zet Ingmar Heytze aan tot mijmeren over allerlei vormen van schaamte. Begin deze week stond op het satirische nieuwsmagazine De Speld een bericht over een nieuwe koopflat in Leidsche Rijn met vijfhonderd zogenaamde 'starters-met-teringrijke-ouders-woningen'.