Ferdinand Grapperhaus jr. maakt ‘slimme ramen’ die gebouwen duurzamer maken

Deze mensen vermaken zich ook in de lockdown: ze chillen in hun eigen bar of pubercave

Nu de horeca in de avond dicht is, zoeken we naar alternatieven. Zoals in de achtertuin. Maar niet iedereen neemt genoegen met een simpele vuurkorf en fleece deken. ,,Als je een mancave hebt, komen mensen graag bij je op visite.”

7 december