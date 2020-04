Fiks minder woninginbraken sinds coronamaatregelen

Inbrekers lijken tijdens de coronacrisis een stuk minder vaak toe te slaan. In de maand maart van dit jaar daalde het aantal woninginbraken het hardst in ruim vijf jaar tijd, blijkt uit cijfers die de politie vandaag heeft gepubliceerd .

De politie registreerde vorige maand zo’n 2200 woninginbraken. In maart van vorig jaar waren dit er nog meer dan 3000. In vrijwel alle provincies daalde het aantal inbraken. In Limburg, Zeeland en Utrecht was deze afname ten opzichte van maart 2019 het sterkst.



Ook in de meeste grote gemeenten sloegen inbrekers minder vaak toe. In Utrecht, Eindhoven en Tilburg halveerde dit aantal, Amsterdam noteerde een afname van 30 procent en Den Haag van 25 procent. Op enkele plekken was er wel een toename, zoals in Almere.

Dataplatform Local Focus verzamelde de politiegegevens en toont in onderstaande kaart de verschillen per gemeente. In kleine gemeenten zijn de absolute aantallen zo laag dat het percentage snel kan stijgen (of dalen).

De oorzaak van de daling laat zich raden: veel mensen zitten thuis omdat het coronavirus rondwaart. De politie krijgt niet alleen minder woninginbraken te verwerken, maar ziet bij meer ‘buitenmisdrijven’ een ‘sterke daling’ van het aantal incidenten. Eind maart schreef de politie dat ook fietsendieven en zakkenrollers minder vaak buit lijken te maken, en dat het aantal verkeersongevallen afneemt. De geregistreerde criminaliteit lag vorige maand tien procent lager dan in maart vorig jaar. Het aantal gevallen van fraude (misdrijven waarvoor je doorgaans niet de straat op hoeft) steeg vorige maand met ruim 35 procent wél flink.

Overigens is een daling van het aantal woninginbraken niet bepaald een trendbreuk. Al jaren is een dalende trend te zien. In vergelijking met 2013 kelderde het aantal inbraken in huis met ongeveer de helft, blijkt uit politiegegevens. Dat er grote lokale verschillen zijn is ook normaal. Dat kan te maken hebben met bendes die binnen bepaalde gemeentes actief zijn.