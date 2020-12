Fotobehang is hot! Thuiswerkers willen natuur om zich heen (of interessante Zoom-achtergrond)

Het aantal zoekopdrachten verdubbelde, professionele behangers komen handen tekort. Fotobehang is dit jaar immens populair in menig woon- en slaapkamer. Groene landschappen en schilderijen uit de Nederlandse geschiedenis voeren de lijst aan.

Christiaan Non is eigenaar van KBN de Behangspecialist en plakt sinds dit jaar samen met zijn broer niets anders meer dan fotobehang op de muur. Hij wordt ingehuurd door webwinkels die ervan uitgaan dat klanten wat hulp nodig hebben. ,,Het is wel een precisiewerkje en als je een fout maakt, kun je het hele behang weggooien. Dat is wel even anders dan bij een normaal behang”, zegt Non. ,,Vanaf januari nemen we iemand in dienst, want we kunnen het werk zelf niet meer aan.”

Uit zoekopdrachten van Google blijkt ook dat de aantrekkingskracht groot is. In november vorig jaar werd er nog 60.000 keer gezocht, in april van dit jaar (tijdens de eerste coronagolf) 110.000 keer, laat Gabriel Baysoy van Fotobehang.nl zien. ,,Het is niet normaal meer. Het nam de laatste jaren al toe, maar sinds mensen meer thuis zitten is onze omzet verdubbeld. Voor de hele bouw- en interieursector geldt een groei, maar dit is toch wel uitzonderlijk”, aldus de ondernemer.

Persoonlijker

Volgens beide ondernemers past het bij de trend om de omgeving persoonlijker te maken. ,,20 tot 30 procent van het behang dat bij ons wordt besteld, is geüpload door de klanten zelf”, zegt Baysoy, die op z'n site ook ‘standaard’ foto's aanbiedt van onder meer landschappen, dieren en gebouwen. ,,Als mensen zelf iets uploaden zijn het vakantiefoto's of foto's van de stad waarin ze wonen. Maar er zitten ook gezinsfoto's, trouwfoto's of foto's van huisdieren tussen.”

Quote Veel mensen moeten thuiswer­ken en willen dan rust in hun omgeving creëren, zeggen ze dan tegen ons Christiaan Non, professioneel behanger

Het is heel divers, meent Christiaan Non, maar de schilderijen uit de Gouden Eeuw plakt hij wel eens meerdere keren per dag op een muur in verschillende huizen. Het Melkmeisje van Vermeer doet het uitstekend in woonkeukens. ,,En natuurlijk de bossen in werkkamers. Veel mensen moeten thuiswerken en willen dan rust in hun omgeving creëren, zeggen ze dan tegen ons. Het ziet er meteen mooi uit als ze met een collega videobellen.” Dat natuur als afbeelding op de muur rust zou brengen, is trouwens geen fabeltje. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat alleen al naar een foto van een boom kijken, de stress van de toeschouwer doet verminderen.

Volledig scherm Schilderijen uit de Gouden Eeuw, zoals hier de Nachtwacht, doen het goed als fotobehang. © Fotobehang.nl

Bij fotobehang.nl wordt niet samengewerkt met professionele behangers. ,,Iedereen kan wel een behangetje plakken”, zegt Gabriel Baysoy. ,,Of je kent iemand die het voor je kan doen. Als we de behangers overal moeten aansturen, dan wordt het ook een hele andere business.”

Voorbehandelen

Maar dat gebeurt dus wel, weet Non uit eigen ervaring. ,,Ik vind het een risico om het behang zelf aan te brengen. Je kunt geen baan fout doen. Verkeerd snijden betekent dat je de hele bestelling opnieuw moet laten komen. Bij ons gaat het bijna altijd goed. Al raden we klanten wel aan om de muur goed voor te behandelen, met een voorstrijk of latex bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat de lijm niet te snel intrekt, waardoor je mooier behang krijgt.”

Wat kost deze trend? Bij de meeste aanbieders zo'n 15 euro per vierkante meter, zegt Baysoy. ,,Bij ons wat meer omdat we voor een dikker behang gaan. In alle gevallen is het mat behang, om te voorkomen dat je weerspiegelingen van de zon of lampen op de muur ziet. Daar moet je als klant goed op letten. En als je zelf foto's uploadt, dan raden we aan om alleen foto's van minimaal 3000 bij 3000 pixels te gebruiken, voor een mooie afdruk. Het mooiste zijn ze natuurlijk als ze met een spiegelreflexcamera zijn gemaakt, maar een iPhone 8 en alles wat daarna kwam, geeft ook voldoende kwaliteit voor een fotobehang.”

Bekijk hieronder de populairste interieurvideo's.