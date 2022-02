Gas is peperduur, dus waar blijven die gasloze wijken? ‘Maak het cool om over te stappen’

Deze vriendin­nen besloten samen een huis te kopen: ‘Enige manier om iets te bemachti­gen’

Wil je als starter een huis kopen in de randstad? Probeer er in je eentje maar eens tussen te komen op deze krappe woningmarkt. Vriendinnen en huisgenoten Miranda Nieuwland (29) en Cynthia van der Feen (30) besloten hun krachten te bundelen en kochten samen een woning in Rotterdam. Dit is hoe zij dat deden.

30 januari