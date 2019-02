Gasloos huurhuis is dure grap: minder nieuwbouw

Jongeren blijven langer thuis wonen vanwege hoge kosten

5 februari Ouders zorgen steeds langer voor hun kroost. Kinderen bleven in 2017 gemiddeld tot 23,5 jaar inwonen bij ouders of verzorgers. Vijf jaar eerder was dat nog 22,8 jaar. De ontwikkeling heeft vooral te maken met hogere huurprijzen en (studie)schulden.