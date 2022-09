Gasverbruik piekt: we zetten de verwarming weer aan (maar niet te hoog)

Lichter, frisser en optimisti­scher, dit wordt de kleur van het jaar: 'Verf kan een ruimte transforme­ren’

De magie van de natuur. Dat staat de komende tijd centraal in het interieurdesign, aldus de experts van verfmerk Flexa. Het korengele ‘Wild Wonder’ is daarom de kleur van het jaar 2023. ,,We zijn toe aan positiviteit”, zegt creatief directeur Heleen van Gent.

13 september