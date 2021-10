‘Gebruik hogere huurtoeslag als compensatie bij stijgende energierekening’

De belangenorganisaties wijzen naar recente cijfers van een rapport van TNO waaruit blijkt dat 550.000 huishoudens in armoede leven. Het zouden er door de energiecrisis nog eens bijna 200.000 meer kunnen worden. Het overgrote deel van deze huishoudens woont in een huurhuis (87 procent). 75 procent in een corporatiewoning. Ook schuldhulpverleners en het NIBUD waarschuwen al langer voor energiearmoede bij deze kwetsbare groep en stellen dat het probleem toeneemt.

‘Maak helft van totaalbedrag vrij voor huurders’

Een groot deel van het geld komt dus ook terecht bij mensen die de compensatie niet nodig hebben, concluderen de belangenorganisaties. Ze stellen in een brief naar de Tweede Kamer voor om ongeveer de helft van het vrijgemaakte bedrag gericht in te zetten via een verhoging van de huurtoeslag. Dat komt terecht bij huurders met een laag inkomen en zorgt zo voor een veel gerichtere aanpak van energiearmoede. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een bestaande regeling, waardoor de uitvoering ook eenvoudig is, stellen ze. De andere helft van de 2,7 miljard zou dan wel via een verlaagde energiebelasting voor iedereen kunnen lopen.