‘Geef de wormen een espressopotje cadeau’

Het systeem is eenvoudig: het wormenhotel is een soort flatgebouw met minstens vier verdiepingen. Op de begane grond vind je een lekbak met een kraantje. Hieruit kun je vloeibare mest aftappen waarmee je je planten verzorgt. Wel verdunnen met een factor 10, anders worden de planten vergiftigd in plaats van verwend. Boven de lekbak komt een verdieping waarin je keukenafval stort, samen met de wormen die je op veel plaatsen kunt kopen. Je kunt ze zelfs bestellen via internet.



Probeer niet te bezuinigen opwormen door ze zelf te verzamelen in tuinen of plantsoenen. De compostworm is een heel andere worm dan de regenworm uit de tuin. Die laatste houdt niet eens van bananenschillen. Voer de wormen met een mengsel van rauw groente- en fruitafval, tuinafval en afgevallen blad. Hoe je als bewoner van een appartement komt aan tuinafval en afgevallen blad? Dat kun je vervangen door in snippers gescheurd karton.