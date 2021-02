Geen groene vingers? Deze verzorgingstips voor kamerplanten helpen je op weg

Het verzorgen en zien groeien van een plant heeft een rustgevend effect op het gemoed. Ben je echter niet gezegend met groene vingers, dan betekent dat anno 2021 zeker niet dat je verstoken moet blijven van dit genoegen. ,,Want waar het in feite vaak misgaat bij de verzorging van kamerplanten is de hoeveelheid water die ze krijgen en daar zijn een heleboel handige hulpmiddelen voor uitgevonden”, aldus Patty Willems, PR-manager bij duurzame bloempottenproducent Elho.

Het effect van groen

Onze afstand tot de natuur is sinds de industriële revolutie groter dan ooit, waardoor je bijna zou vergeten dat de mens eeuwenlang louter door natuur omringd werd. ,,Ons zenuwstelsel ontspant zich door te kijken naar groen: het is een indicatie van de aanwezigheid van water en dus van leven. Dat merk je bijvoorbeeld tijdens een wandeling door het park of een botanische tuin. Thuis roep je hetzelfde gevoel op door je te omringen met planten”, vertelt Judith de Graaff, met Igor Josifovic-Kemper schrijver van twee plantboeken en oprichter van @UrbanJungleBlog, met ruim 1,2 miljoen volgers een van de grootste online gemeenschappen van plantliefhebbers.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Een lamp kan planten nét een beetje extra geven. © elho

Judith de Graaff: ,,Het klinkt tegenstrijdig, maar grote planten zijn vaak eenvoudiger om te verzorgen dan miniplantjes. Grote planten hebben meer potgrond dat het water goed kan vasthouden (of juist doorlaten) en de wortels zijn vaak beter ontwikkeld. Voorbeelden van niet-veeleisende planten zijn Zamioculcas, Monstera deliciosa, Pothos, Anthurium, Chlorophytum, Peperomia en Sanseveria.” Patty Willems tipt: ,,Een handige vuistregel is dat planten met dikke, vette bladeren over het algemeen sterker zijn en gemakkelijker in onderhoud.”

Hulpmiddelen

,,Begin altijd eerst met te bepalen wat je een plant te bieden hebt”, aldus Judith de Graaff. ,,Hoe licht of donker, vochtig of droog is de plek voor de plant, wil je er iedere dag voor zorgen of zo min mogelijk? Er zijn speciale apps, zoals Plantsome, die je bij deze keus kunnen helpen en die je laten weten wanneer en hoeveel water of voeding ze moeten krijgen.”

Sommige potten bieden voor het watervraagstuk een oplossing: ,,Gun je plant (en jezelf) een self-watering-insert met watermeter die precies laat zien wanneer de plant weer water nodig heeft. Planten in een donkere hoek houd je in leven met Leaf light-care: een speciale ledlamp die zorgt voor de exacte hoeveelheid licht op een donkere plek.”

Volledig scherm Een watermeter, zodat je planten niet meer ‘op gevoel’ water hoeft te geven. © elho

Styling

Met de bloempot kun je de look van je plant helemaal passend maken bij de kleuren, stijl en vormen van je interieur. Groepeer je planten eens op een dressoir of kast, of creëer hoogteverschillen met een stapeltje boeken, krukjes, kleine tafeltjes of plantenstandaarden. ,,Dat ziet er niet alleen mooi uit, je planten krijgen zo ook meer licht”, aldus Judith de Graaff. ,,Of hang ze eens voor een raam in een paar zelfgemaakte planthangers (google op ‘geknoopte planthanger’).

Een statement maak je tot slot met een grote palm zoals een Monstera of een Philodendron.

