Geen tuin? In potten en bloembakken kun je toch tuinieren

Koken & eten Je keuken schoon houden tegen het coronavi­rus? ‘Schrobben met bleek is nergens voor nodig’

12:00 We proberen ons met man en macht te weren tegen COVID-19. Al weken kopen we desinfecterende handgel en we slaan massaal extra wc-papier in. De overheid komt met steeds strengere maatregelen en we brengen onze tijd steeds meer in huis door. Maar zijn we daar dan eigenlijk wel veilig? En hoe maken we onze keuken schoon?