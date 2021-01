Gemeentelijk heffingen nemen fors toe: grootste stijging afvalstoffenheffing in 26 jaar

Van de belangrijkste gemeentelijke heffingen neemt vooral de opbrengst uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten het meest toe, met een plus van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de grootste stijging in 26 jaar tijd. Ook in 2020 begrootten gemeenten al een forse toename, toen met 8,4 procent.



Gemeenten moeten de reinigingsheffingen verhogen omdat de kosten stijgen. Dat laatste komt volgens de statistici vanwege ‘de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier’. Deze heffingen mogen wettelijk nooit meer opbrengen dan de kosten.



Gemeenten innen ook 5,8 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb). ‘Veel gemeenten geven aan dat een (extra) verhoging van de ozb één van de maatregelen is om de begroting sluitend te maken’, lichten de onderzoekers toe. De opbrengsten van deze belasting kunnen stijgen als WOZ-waardes van gebouwen en/of grond omhoog gaan, het aantal panden toeneemt of als gemeenten de tarieven verhogen.